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محافظات

عبور 289 فلسطينيا عن طريق ميناء رفح البري

السبت 16/يونيو/2018 - 07:22 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
قامت السلطات بتشغيل منفذ رفح البري مع قطاع غزة اليوم السبت لعبور المسافرين والحالات الإنسانية والمرضية من كلا الجانبين لليوم الثاني علي التوالي بعد قرار تمديد العمل به أثناء إجازة العيد.

وتوافد إلى المنفذ الحدودي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك أربع حافلات تقل عدد 289 مسافر من الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والجوازات المصرية والإقامات والتنسيقات قادمين من قطاع غزة في طريقهم لدخول الأراضي المصرية حيث تقوم الاجهزة العاملة بسرعة إنهاء إجراءات المسافرين العابرين لتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع .

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