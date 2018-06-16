طارق الشناوي: حرب كرموز فيلم تجاري جيد الصنع

أكد الناقد الفنى طارق الشناوى أن فيلم "حرب كرموز" الذى يتم عرضه حاليًا فى دور العرض السينمائية ويقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة ومحمود حميدة وغادة عبد الرازق ومصطفى خاطر، ويخرجه بيتر ميمى، أنه عمل تجارى تمت صناعته بشكل جيد.









أشار "الشناوى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فيلم "حرب كرموز" تضمن جرعة كبيرة من الأكشن، وهو ما يتوافق مع نوعية ورغبة المشاهدين .



