طارق الشناوي: حرب كرموز فيلم تجاري جيد الصنع

أكد الناقد الفنى طارق الشناوى أن فيلم "حرب كرموز" الذى يتم عرضه حاليًا فى دور العرض السينمائية ويقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة ومحمود حميدة وغادة عبد الرازق ومصطفى خاطر، ويخرجه بيتر ميمى، أنه عمل تجارى تمت صناعته بشكل جيد.
أشار "الشناوى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فيلم "حرب كرموز" تضمن جرعة كبيرة من الأكشن، وهو ما يتوافق مع نوعية ورغبة المشاهدين .
وأضاف "الشناوى" أن هناك عددًا من العوامل جعلت العمل يتصدر صندوق الإيرادات حتى الآن كما توقع من قبل، ومنها ان بطل العمل أمير كرارة حقق نجاحات جماهيرية من خلال عدد من الأعمال خلال الفترة الماضية كان آخرها الجزء الثانى من مسلسل "كلبش " , الذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى , كما ان مخرج العمل حافظ على إيقاع الفيلم وتمكن من إدارة الفنانين , ولم يعتمد على البطل بشكل منفرد , بل ان هناك عدد من الفنانين المشاركين فى العمل قدموا إدوارهم بشكل مميز مثل الفنان محمود حميدة ومصطفى خاطر.