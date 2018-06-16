ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحيرة: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تحريك أسعار الوقود

السبت 16/يونيو/2018 - 07:21 م
المهندسة نادية عبده
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
أ ش أ
أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، انتظام العمل بجميع مواقف المحافظة، لافتة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، لتلقى الشكاوى من المواطنين حول تعريفة الأجرة للركاب عقب تحريك أسعار الوقود.
وأضافت محافظ البحيرة -في بيان اليوم السبت- أنه تم إخطار مجالس المدن بالأسعار الرسمية للمحروقات والغاز حتى يتم إلزام أصحاب محطات الوقود ومستودعات الغاز بالأسعار الرسمية وعدم الزيادة، لافتة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا والعرض على النيابة العامة.

ووجهت المهندسة نادية بتكثيف الحملات الرقابية على مدار 24 ساعة على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة، ومتابعة توافر المنتجات البترولية بجميع محطات الوقود، كذلك توزيع عدد من أتوبيسات مشروع النقل الداخلي الخاص بالمحافظة علي مراكز المحافظة المختلفة لمواجهة أي عراقيل قد تحدث من جانب بعض سائقي سيارات الأجرة.

كما وجهت بتوفير بانرات بجميع مداخل مواقف السيارات يسجل عليها التعريفة الجديدة لجميع الخطوط، وتفعيل غرفة العمليات بالمراكز على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل معها والتنسيق مع إدارة المرور.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم التنسيق مع كافة المحافظات التي تشترك في خطوط السير لنقل الركاب مع المحافظة وإخطارهم بالتعريفة الجديدة، حتى يتم العمل بها خلال أجازة العيد دون حدوث أي آثار سلبية، ومراعاة عدم حدوث أي تكدسات ورفع العبء عن المواطنين.

ترشيحاتنا

مقطع فيديو صادم يؤكد عدم تعافي محمد صلاح من الإصابة

تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقاهرة والجيزة.. مستند

شاهد.. ميسي صاحب أول ركلة جزاء مهدرة بكأس العالم 2018

بعد إصابة الفنان ماهر عصام بنزيف حاد في المخ.. تعرف على ابرز اسبابه واعراضه..ولماذا الرجال أكثر عرضة للإصابة به من النساء

أومتيتي يسخر من نفسه بعد الخطأ الفادح أمام استراليا ..صورة

إيرادات اليوم الأول من أفلام العيد تخطت المليون جنيه

شاهد .. إسرائيلى يهتف باسم مصر بعد مباراة أوروجواي

محمد صلاح جاهز للمشاركة أمام روسيا في كأس العالم

ميسي يعيد ذكرى أورتيجا الحزينة لجماهير الأرجنتين

أجويرو يدافع عن ميسي بعد التعادل المخيب أمام آيسلندا

شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تحريك أسعار البنزين والكهرباء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوط أول سلبي بين الدانمارك وبيرو وركلة جزاء ضائعة..صور

شاهد ..تقاليع غريبة فى مدرجات لقاء الدانمارك وبيرو بالمونديال

تدريبات بدنية لمنتخب انجلترا استعدادا لـ تونس بالمونديال.. صور

22 صورة تبرز فشل الأرجنتين فى اختراق ساتر آيسلندا الدفاعي

شاهد.. الحزن يخيم علي لاعبى الارجنتين عقب التعادل مع آيسلندا

فيديو

بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو
شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس
شاهد .. اللقطات الأولى لحادث الدهس في العاصمة الروسية
محافظ الإسماعيلية: نسبة زيادة تعريفة المواصلات لا تتعدى 15% ..فيديو
الحكومة تحذر من التلاعب بالتعريفة الجديدة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟