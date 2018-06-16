محافظ البحيرة: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تحريك أسعار الوقود

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، انتظام العمل بجميع مواقف المحافظة، لافتة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، لتلقى الشكاوى من المواطنين حول تعريفة الأجرة للركاب عقب تحريك أسعار الوقود.

وأضافت محافظ البحيرة -في بيان اليوم السبت- أنه تم إخطار مجالس المدن بالأسعار الرسمية للمحروقات والغاز حتى يتم إلزام أصحاب محطات الوقود ومستودعات الغاز بالأسعار الرسمية وعدم الزيادة، لافتة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا والعرض على النيابة العامة.



ووجهت المهندسة نادية بتكثيف الحملات الرقابية على مدار 24 ساعة على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة، ومتابعة توافر المنتجات البترولية بجميع محطات الوقود، كذلك توزيع عدد من أتوبيسات مشروع النقل الداخلي الخاص بالمحافظة علي مراكز المحافظة المختلفة لمواجهة أي عراقيل قد تحدث من جانب بعض سائقي سيارات الأجرة.