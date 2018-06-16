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طريقة سحرية للتخلص من سموم قد تصيبك عند تناول الخوخ

السبت 16/يونيو/2018 - 07:25 م
الخوخ - صورة ارشيفية
الخوخ - صورة ارشيفية
آية التيجي
يحتوي الخوخ على كمية كبيرة من البوتاسيوم تقارب الكمية التي تحتويها الفواكه الأخرى كالموز، الشمام، الكيوي، المانجو، البرتقال، والكمثرى، ويحتوي على عدة فيتامينات ومعادن، منها فيتامين أ، فيتامين ج، والبيتاكاروتين، كما أنه يحتوي على نسبة جيدة من الألياف.

وأظهرت دراسة من جامعة تكساس أنّ الخوخ ومستخلصات البرقوق كانت فعّالةً في قتل أكثر الأنواع عدوانيّةً من خلايا سرطان الثدي، ولكننا قد تتضرر في بعض الأوقات بسبب الأسمدة التي تستخدم والمواد الكيميائية على الخوخ، أثناء فترة الزراعة، وهو ما قد يتسبب في بعض الأحيان ظهور حالات تسمم كثيرة.

ولا يمكن للماء وحدة ان يخلص الخوخ من المواد الكيميائية، مما يضعنا أمام مشكلة كبيرة، ولكن في هذا التقرير سوف نذكر طريقة رائعة للتخلص من الأسمدة، والشوائب التي تترب عن الرش بالمواد الكميائية، حيث ان غسل الخوخ في ملعقة من الملح مع الخل مذابين في القليل من الماء قادر على أن يخلصك من جميع هذه الشوائب، والاسمدة، ولكن عليكم بترك الخوخ داخل الخليط ما لا يقل عن ربع ساعة تقريبا.

ويمكن لهذه المواد الكيميائية ان تسبب حالات من التسمم، وأن تسبب الإصابة بميكروبات في المعدة، وفي بعض الحالات يمكن ان تودي بحياتنا، وذلك لما تحتوية هذه المواد من سموم ضارة للغاية للجسم، وذلك وفقا لما نشر في موقع "برايت سايد".

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