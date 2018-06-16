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أخبار العالم

هجوم مسلح على خزانات للنفط الليبي

السبت 16/يونيو/2018 - 07:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إصابة الخزان رقم 12 بخزانات شركة الهروج برأس لانوف بأضرار جسيمة نتيجة لهجوم مسلح بدأ الخميس على ميناءي راس لانوف والسدرة، ودعت فصيلا مسلحا "بالخروج الفوري المباشر دون قيد أو شرط" منهم.

وقالت المؤسسة في بيان نشر على موقعها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " إصابة الخزان رقم 12 بخزانات شركة الهروج برأس لانوف بأضرار جسيمة نتيجة للهجوم المسلح في ميناءي راس لانوف والسدرة".

وأضاف البيان أن المؤسسة "تطالب ميلشيات إبراهيم الجضران ومن معه بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط لتفادي كارثة بيئية ودمار للبنية التحتية سيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني".

وقررت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إعلان حالة الطوارئ ووقف عمليّات شحن النفط الخام من كلّ من ميناءي رأس لانوف والسدرة، بدءا من يوم الخميس الماضي.

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