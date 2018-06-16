بعد حصول الشناوي على رجل المباراة.. كل ما تريد معرفته عن اللقب

تألق حارس مرمى المنتخب الوطني، محمد الشناوي، في حماية عرينه أمام منتخب أوروجواي، محافظًا على نظافة شباكه لـ90 دقيقة كاملة، حتى جاء هدف قاتل أنهى صموده الرائع في المباراة التي جرت أمس، على ملعب "يكاترينبورج ارينا".



ونظرًا للأداء الرائع الذي أظهره الشناوي خلال المباراة، فقد حصد حارس المنتخب لقب "رجل المباراة" امام أوروجواي.



ويتم منح لقب "لاعب المباراة" أو "رجل المباراة" في كثير من الأحيان إلى اللاعب المتميز في المباراة، حيث يمكن اختيار هذا اللاعب من اي فريق، لكن غالبًا ما يتم اختيار هذا اللاعب عموما من الفريق الفائز.



وتمنح الجائزة عادة إلى اللاعب الذي يقوم بتسجيل "هاتريك"، أو إلى حارس المرمى الذي يحافظ على شباكه نظيفة تحت الضغط كما هو الحال مع حارس منتخبنا الوطني محمد الشناوي.



وحول جائزة "رجل المباراة" فإنها عادة ما تقدمها شركة راعية، وهذا كان واضحًا عندما رفض الشناوي استلام جائزة "رجل المباراة"، بسبب رعاية شركة للمشروبات الكحولية لتلك الجائزة.



وتجدر الإشارة إلى أنه ليس ضروريًا منح هذا اللقب في كل مباراة، ولذلك تقوم بعض المواقع الرياضية والصحف بتسليم الجوائز لبعض اللاعبين بدلا من ذلك، ففي الدوري الانجليزي مثلا يحصل اللاعب على كأس سوداء أو ذهبية صغيرة تكريمًا له على أدائه في المباراة.