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كأس العالم

بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 07:25 م
بولسين
بولسين
يسري غازي
أحرز بولسين لاعب منتخب الدانمارك الهدف الأول فى مرمى منتخب بيرو بالدقيقة 59 في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب استاد موردافيا أرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم.

قدم منتخب بيرو بداية قوية أمام الدانمارك واتبع الأسلوب الهجومي وسدد واتفورد أندريه كاريو مع اللحظات الأولى من عمر اللقاء كرة قوية على مرمى المنافس.

وسدد اديسون فلوريس لاعب بيرو كرة قوية تمر فوق عارضة حارس منتخب الدانمارك ونجح لويس ادفينكولا لاعب بيرو في إبعاد كرة خطيرة من أمام أقدام أندرياس كريستنسن نجم المنتخب الدانماركي.

وجرت محاولات هجومية من قبل منتخب الدانمارك عن طريق المهاجم بيون سيستو الذى نجح فى التوغل الى منطقة الجزاء وتجرى محاصرته من قبل ثلاثة مدافعين بمنتخب بيرو ينجحون فى إبعاد الكرة، وأصيب كيفست لاعب الدانمارك فى الدقيقة 36.

ونجح كريستيان اريكسن لاعب الدانمارك فى تسديد كرة قوية تمر إلى جوار مرمى حارس المنافس، واحتسب الجامبى بكارى جاساما ركلة جزاء لصالح بيرو فى الدقيقة 44 بعدما لجأ الى تقنية الفيديو التى أظهرت تعرض لاعب بيرو إلى عرقلة من مدافع الدانمارك أهدرها كويفا وسددها أعلى مرمى الحارس الدانماركي.

سيطر لاعبو منتخب الدنمارك مع بداية الشوط الثاني على مجريات اللقاء ونجح بولسين فى تسجيل الهدف الأول لمنتخب الدنمارك فى الدقيقة 59 عقب تلقيه تمريرة طولية انفرد بحارس بيرو وسددها على يمينه معلنا عن هدف التقدم.
بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو
بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو
بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو

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