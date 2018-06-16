طارق الشناوي: محمد عادل إمام وقع فى فخ تقليد والده

أبدى الناقد الفنى طارق الشناوى رأيه فى فيلم "ليلة هنا وسرور" والذى يتم عرضه حاليًا فى دور العرض السينمائية , ويقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم محمد عادل إمام وياسمين صبرى.



أكد "الشناوى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد ":ان بطل العمل محمد عادل إمام دائمًا ما يقع فى فخ تقليد عادل إمام فى الأعمال السينمائية وليس الواقع , وهو ما حدث فى فيلم ليلة هنا وسرور .



وإضاف قائلًا : ان من المفترض ان العمل "عاطفى " الا ان عدد مشاهد الاكشن فيه تجاوزت الفيلم المنافس "حرب كرموز ".

