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بنات البلد

شاهد إطلالة الفنانات بـ pokla dots في العيد

السبت 16/يونيو/2018 - 08:54 م
صدى البلد
ريهام قدري
تعتبر pokla dots موضة هذا العام التى استعان بها العديد من النجوم رغم انها ليست وليدة اليوم ولكنها تعود إلى موضة فترة الخمسينيات والستينيات، حيث ظهرت بها الكثير من نجمات الزمن الجميل وخصوصا سندريلا وأيقونة الشاشة سعاد حسني.

وكانت ظهرت ميرهان حسين وناهد السباعي بإطلالة pokla dots في العيد باللون الابيض والاسود والاحمر.

وتعتمد موضة هذا الصيف على هذا الاستايل المميز، خاصة مع البنات النحيفات، لأنه يعتمد على الجيبونة المنفوشة التي تخفى العيوب.

شاهد إطلالة الفنانات بـ pokla dots في العيد

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