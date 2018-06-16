محافظ دمياط يتابع تطبيق التعريفة الجديدة

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة عقب قرار زيادة أسعار الوقود، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم.



جاء ذلك بحضور اللواء هشام الحفناوي، مساعد مدير أمن دمياط، اللواء ممدوح طه، سكرتير عام المحافظة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس فرع الأمن الوطنى، رئيس مباحث المرور ومدير إدارة المرور مدير عام المواقف، مدير عام التموين، رئيس مباحث التموين ومشرف عام المواقف.



هذا فيما وجه محافظ دمياط خلال الاجتماع جميع الجهات التنفيذية والأمنية بمتابعة تنفيذ قرار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، وذلك بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.



كما كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد اليومي بمواقف سيارات الأجرة لمراقبة تطبيق التعريفة الجديدة ورصد أى مخالفات مشددا على ضرورة تنفيذ القرار الصادر بشأن فرض غرامة على السائقين المخالفين والإعلان عن أسمائهم وأرقام السيارات التابعة لهم على الصفحة الرسمية للمحافظة.



وأكد المحافظ على مدير إدارة المرور بالتواجد المكثف طوال اليوم لمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات و فحص المركبات والتأكد من سلامة التراخيص، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المخالفات المرورية التي قد تسبب فى وقوع الحوادث، كما أكد على تخصيص رقم شكاوى المرور لتلقى الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة.



وشدد المحافظ أيضا على ادارتى المرور والمواقف بضرورة وضع استيكر على كل سيارة أجرة مطبوع عليها اسم الخط ورقم تليفون شكاوى المرور بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى وضع لافتة كبيرة بكل موقف للإعلان عن التعريفة جديدة للسيارات.



وفي هذا الإطار، تواصل المحافظ عقب صدور قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية مع أصحاب مستودعات الغاز للتأكيد على بيع اسطوانات البوتاجاز بالسعر العادى لحين نفاذ الكمية، كما تواصل مع رئيس شركة اتوبيس شرق الدلتا بتوفير الأتوبيسات خلال فترة الامتحانات عقب إجازة عيد الفطر المبارك لخدمة أبنائنا من الطلبة والطالبات.



ووجه المحافظ خلال الاجتماع لمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس مباحث التموين بالتأكد من توافر المواد البترولية بمختلف أنحاء المحافظة ومتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.