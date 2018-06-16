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فن

رانيا فريد شوقي: عادل إمام دفعني للمشاركة فى عوالم خفية

السبت 16/يونيو/2018 - 08:44 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة رانيا فريد شوقى انه لم يكن مقررا لها ان تشارك فى الماراثون الرمضانى هذا العام , حيث اعتذرت عن أحد الأعمال الدرامية التى عرضت فى رمضان الماضى، قبل أن يعرض عليها المشاركة فى مسلسل "عوالم خفية".

وعن سر قبولها العمل أكدت " رانيا " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن وجود اسم بحجم الفنان عادل إمام على رأس العمل، كان أول العوامل التي شجعتها على الانضمام إليه والمشاركة فيه وذلك قبل بدء الماراثون الرمضانى بفترة ليست كبيرة .

عوالم خفية بطولة عادل إمام ورانيا فريد شوقي وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدى وصلاح عبد الله وطارق صبري وإخراج وانتاج رامى امام.

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