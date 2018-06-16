رانيا فريد شوقي: عادل إمام دفعني للمشاركة فى عوالم خفية
السبت 16/يونيو/2018 - 08:44 م
أكدت الفنانة رانيا فريد شوقى انه لم يكن مقررا لها ان تشارك فى الماراثون الرمضانى هذا العام , حيث اعتذرت عن أحد الأعمال الدرامية التى عرضت فى رمضان الماضى، قبل أن يعرض عليها المشاركة فى مسلسل "عوالم خفية".
وعن سر قبولها العمل أكدت " رانيا " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن وجود اسم بحجم الفنان عادل إمام على رأس العمل، كان أول العوامل التي شجعتها على الانضمام إليه والمشاركة فيه وذلك قبل بدء الماراثون الرمضانى بفترة ليست كبيرة .
عوالم خفية بطولة عادل إمام ورانيا فريد شوقي وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدى وصلاح عبد الله وطارق صبري وإخراج وانتاج رامى امام.