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اقتصاد

المالية: وفورات ترشيد دعم الطاقة سيتم توجيهها لزيادة الأجور

السبت 16/يونيو/2018 - 08:50 م
محمد معيط
محمد معيط
محمد يحيى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وفورات ترشيد دعم الطاقة سيتم توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من اول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين به.

ولفت "معيط" إلى أن ذلك سيترتب عليه زيادة المرتبات بحد ادني 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الاخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق علي الاجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه الي 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بــ 30 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد ادني 150 جنيها مع رفع الحد الادني للمعاش من 500 جنيه الي 750 جنيها.

وأشار الدكتور معيط إلى أن الدولة حرصت علي رفع حد الاعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريا الي 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبي علي الدخل للجميع الي نسب تصل الي 85% وكل هذه الاجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من ٦٠ مليار جنيه كما وجهنا جزءا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم.

ونبه إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وانما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.

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