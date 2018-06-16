تعريفة الأجرة الجديدة على زجاج السيارات بالمنوفية

قال اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية والقائم بأعمال محافظ المنوفية، اليوم السبت، أنه تم التشديد علي ادارة المرور بإلزام السائقين في المواقف بكتابة التعريفة الجديدة الأجرة علي زجاج السيارات بخط واضح.



جاء ذلك عقب رفع الحكومة لأسعار الوقود مع اعتماد اسعار جديدة الأجرة بالمحافظة.



واضاف عتمان، أنه يتم تشديد الرقابة علي المواقف لضمان التزام السائقين بالأجرة الجديدة ومعاقبة المخالفين، الي جانب التزام السائقين بالأعداد المقررة للركاب لكل سيارة.



وأشار مدير الامن، الي انه تم التشديد على رؤساء المدن والوحدات المحلية بالالتزام بالتعريفة الجديدة وتطبيقها بكل دقة والتزام مشروع موقف سيارات الاجؤة بوضع لافتات لتعريف المواطنين بأسعار تعريفة الأجرة الجديدة.



واكد، أنه يتم زيادة أسعار موفق النقل الداخلي بمدن المحافظة نحو ١٥٪ للخطوط الداخلية و٢٠٪ للخطوط الخارجية.



وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من التاسعة صباح اليوم السبت، إذ زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيهات، بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلًا من 3.65، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلًا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيهًا بدلًا من جنيهان.



كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلًا من 6.6 جنيهات، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا، ورفعت الحكومة سعر اسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا.





