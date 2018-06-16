فحص ورفع 9 سيارات مهملة فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت إدارة مرور المنوفية بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء أحمد عتمان، مدير الأمن، حملة مكبرة لردع مخالفي القانون وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، والعمل على استعادة السيطرة الأمنية بشكل كامل على الشارع المروري.



أسفرت الحملة عن فحص 9 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات، وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها، وجار استدعاء مالكي السيارات، لبيان موقفها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة.