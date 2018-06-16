يسرا والفيشاوي أبرز ضيوف شرف آخر حلقات دراما رمضان

شهدت الحلقات الأخيرة من دراما رمضان ظهور عدد من ضيوف الشرف ضمن الاحداث , حيث قامت الفنانة يسرا والفنان فاروق الفيشاوى بالظهور كضيوف شرف ضمن أحداث الحلقة الاخيرة من مسلسل " عوالم خفية " , والذى يقوم ببطولته الفنان عادل إمام .



كما ظهر الفنان أسر ياسين فى الحلقة الاخيرة من مسلسل "الرحلة " , حيث جسد دور طبيب نفسى , وجاء ظهوره فى العمل كمجاملة الى صناع المسلسل , الذى تعاون معهم العام الماضى فى مسلسل " 30 يوم .



وظهرت الفنانة إنتصار ضمن احداث الحلقة الاخيرة من الجزء الثانى من مسلسل " كلبش 2 " , والذى يقوم ببطولته أمير كرارة , حيث سبق وان لعبت دورا فى الجزء الاول من العمل.



