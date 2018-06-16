ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في المونديال.. وفرنسا بالصدارة

السبت 16/يونيو/2018 - 08:44 م
مباراة فرنسا واستراليا
مباراة فرنسا واستراليا
يسري غازي
ينشر "صدى البلد" جدول ترتيب المجموعة الثالثة فى نهائيات مونديال روسيا التى ضمت منتخبات فرنسا واستراليا والدنمارك وبيرو.

وتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بعد تحقيقه الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف.

تغلب منتخب الدنمارك على نظيره منتخب بيرو بصعوبة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد موردافيا أرينا ليأتى فى المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط واستراليا وبيرو رابعا بدون رصيد من النقاط.




جدول ترتيب المجموعة الثالثة في المونديال.. وفرنسا بالصدارة

ترشيحاتنا

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تحريك أسعار البنزين والكهرباء

مباحث المرور تراقب تعريفة الركوب بمواقف السيارات

الجبلاية تشكر الفيفا وتؤكد: لسنا طرفا في أزمة بث المونديال

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في ظهوره الأول

إصابة 7 أشخاص في عملية دهس وسط موسكو

ميسي يعيد ذكرى أورتيجا الحزينة لجماهير الأرجنتين

أجويرو يدافع عن ميسي بعد التعادل المخيب أمام آيسلندا

لاعب ريال مدريد: كريستيانو لا يستحق ركلة جزاء أمام إسبانيا

شاهد.. ميسي صاحب أول ركلة جزاء مهدرة بكأس العالم 2018

مورينيو يعلق على إضاعة ميسي ركلة جزاء أمام ايسلندا

الكشف عن سبب ارتداء مارادونا ساعتي يد خلال مباراة الأرجنتين

حكم مباراة الأرجنتين يصيب لاعب أيسلندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في المونديال.. وفرنسا بالصدارة

شوبير يكشف حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة روسيا

سلاسل الهواء متنفس زهرة بمواسم الأعياد.. فيديو وصور

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في ظهوره الأول

شوط أول سلبي بين الدانمارك وبيرو وركلة جزاء ضائعة..صور

فيديو

النقل النهري: تشديد الرقابة على اللنشات النزهة في العيد.. فيديو
شاهد .. ملخص وهدف مباراة الدنمارك وبيرو
منتخب بيرو يخسر بشرف أمام الدنمارك في المونديال.. فيديو وصور
بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو
شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟