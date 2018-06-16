جدول ترتيب المجموعة الثالثة في المونديال.. وفرنسا بالصدارة

ينشر "صدى البلد" جدول ترتيب المجموعة الثالثة فى نهائيات مونديال روسيا التى ضمت منتخبات فرنسا واستراليا والدنمارك وبيرو.



وتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بعد تحقيقه الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف.



تغلب منتخب الدنمارك على نظيره منتخب بيرو بصعوبة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد موردافيا أرينا ليأتى فى المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط واستراليا وبيرو رابعا بدون رصيد من النقاط.









