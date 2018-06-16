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محافظات

ننشر تعريفة الركوب بين المدن في شمال سيناء

السبت 16/يونيو/2018 - 08:43 م
اللواء السيد عبد
اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
احمد صالح
اصدر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء قرارا بتعديل تعريفة الركوب عقب الزيادة التي طرأت علي المحروقات، حيث تم تعديل اجرة العريش القنطرة والعكس بـــ 57 جنيها بدلا من 49,5 جنيه، والعريش \ الاسماعيلية من 29,5 الي 34 جنيها ومن العريش الي القنطرة شرق من 22 جنيها الي 25 جنيها و50 قرشا ومن العريش الي بئر العبد بــ 12 جنيها ومن رفح حتي القاهرة بــ 80 جنيها بدلا من 70 جنيها.

كما صدر قرار اخر بشأن سعر اسطوانات البوتاجاز حيث صدر قرار بتحديد سعر الانبوبة منزلي من المشروع بــ 50 جنيها ويضاف لها بحد أقصي 10 جنيهات مصروفات نقل.

بينما تم تحديد سعر الاسطوانة تجاري بــ 100 جنيه مع إضافة رسوم نقل بحد اقصي 10 جنيهات.

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