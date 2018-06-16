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أخبار البلد

القومي للمرأة: عدم رصد أي حالات تحرش في ثاني أيام عيد الفطر

السبت 16/يونيو/2018 - 08:46 م
الشرطة النسائية
الشرطة النسائية
أ ش أ
أكدت مديرة غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة الدكتورة نجلاء العادلي، أن مكتب الشكاوى بالمجلس لم يتلق أي شكاوى خاصة بحالات التحرش الجنسي خلال ثاني أيام عيد الفطر، مشيرة إلى أن المكتب تلقى اليوم ثلاثة استفسارات خاصة بمجال الأحوال الشخصية، وشكوى خاصة بالعنف المجتمعي.

وأوضحت الدكتورة نجلاء العادلي، في تصريح اليوم السبت، أن أعضاء المكتب نزلوا إلى الحدائق العامة والمنتزهات، ومنها كورنيش النيل وحديقة الحيوان بالجيزة، حيث لوحظ الإقبال الضعيف من المواطنين خلال الساعات الأولى من اليوم، وانعدام حالات التحرش الجنسي، مشيرة إلى التواجد الأمني المكثف، ووجود دوريات ثابتة ومتحركة لقوات الشرطة، مع وجود ملحوظ للشرطة النسائية، مشيرة إلى استمرار متابعة المتنزهات النيلية والسينمات والأماكن الأكثر ازدحاما.

وشددت العادلي على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب، والبريد الإلكتروني [email protected]

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