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كأس العالم

حازم إمام يوجه رسالة لميسي بعد مواجهة أيسلندا

السبت 16/يونيو/2018 - 10:22 م
صدى البلد
شيرين عادل
قارن حازم إمام، لاعب نادى الزمالك الأسبق عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بين أداء ميسى بالأرجنتين بخلاف مبارياته بنادى برشلونة.

وعبّر قائلاً: "ميسي برشلونة غير ميسي الأرجنتين الأول بيلعب بسيستم التاني إدوني الكرة وأنا هتصرف".

يُذكر أن التعادل الإيجابى 1/1 قد حسم الشوط الأول من المواجهة المثيرة بين المنتخب الأرجنتينى ونظيره الأيسلندى والتى قامت بينهما بملعب "أتكريت أرينا" بالعاصمة الروسية "موسكو"، فى افتتاح منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

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