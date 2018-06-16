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أخبار البلد

إقبال المواطنين على كورنيش النيل ثاني أيام العيد..صور

السبت 16/يونيو/2018 - 08:40 م
صدى البلد
محمد بدران - صلاح مهدى
شهد كورنيش قصر النيل فى محيط وسط القاهرة، زحاما من المواطنين في ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسط حالة من البهجة والفرح، وانتشر «الباعة الجائلين» حول الكورنيش، مستغلين إقبال المواطنين.

وقد انتشر أفراد الأمن ووضع الحواجز الحديدية، منعا لأي محاولات من شأنها تعكير الجو العام.

يذكر أن آلاف الأسر المصرية خرجت صباح اليوم السبت، للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك في المتنزهات والحدائق العامة، وسط حالة من الفرحة والسعادة.
إقبال المواطنين على كورنيش النيل ثاني أيام العيد..صور
إقبال المواطنين على كورنيش النيل ثاني أيام العيد..صور
إقبال المواطنين على كورنيش النيل ثاني أيام العيد..صور
إقبال المواطنين على كورنيش النيل ثاني أيام العيد..صور
إقبال المواطنين على كورنيش النيل ثاني أيام العيد..صور

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