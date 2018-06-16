نائبة تطالب بإجراءات حماية للفقراء بعد زيادة أسعار الوقود

طالبت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ اجراءات لعدم المساس بالمواطن البسيط وعدم تحميله قرارات الإصلاحات الاقتصادية بما يفوق طاقته.



وقالت "جاب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه على الحكومة اتخاذ كافة إجراءات للحفاظ على المواطنين الفقراء من توابع القرار، مشيرًا إلى أنه على المحافظين ايضًا بمتابعة ومراقبة تطبيق التسعيرة الجديدة في المواقف، ومحاسبة الجشعين حال فرض أي زيادة في الأسعار.



فيما طالبت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وزارة التموين بالمراقبة المستمرة على التجار لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه نظرا لزيادة أسعار الوقود ونشر مباحث التموين، وأن يتم وضع تسعيرة استرشادية للسلع لمواجهة التجار الجشعين.