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لأول مرة عن الملكة إليزابيث.. تستخدم لغة سرية ولا تحمل جواز سفر

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:01 ص
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
أماني إبراهيم
يحيط الغموض لسنوات بالملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا، كل شئ في القصر الملكي محسوب وبدقة ميعاد الاستيقاظ والنوم وميعاد الوجبات، وطريقة الحديث، واختيار الأزياء، إلا أن رغم كل هذا الحرص والغموض في القصر الملكي، تم الكشف عن أكثر من معلومة لأول مرة عن الملكة إليزابيث، حيث أوضحها المقربون منها في أكثر من لقاء.

1. لا شيء يزعج صاحبة الجلالة أكثر من التأخير،فرغم أن الزيارات الرسمية تكون دقيقة ولكن التأخير بشكل عام يعد أكثر ما يزعجها، حيث تفقد صبرها سريعا، وفقًا لـ"theculturetrip".

2. رغم امتناع الأسماء المستعارة وأسماء الدلع في القصر الملكي، إلا أن لدى الأمير فيليب العديد من الأسماء المستعارة للملكة ، بما في ذلك ، "ليليبت" و"دارلينج" و "ساوساج".

3. يمتنع الاقتراب من الملكة أو لمسها لأنها تعتبر ذلك نوع من أنواع الاتصال الجسدي، ويقتصر ذلك على القريبين منها فقط كابنها وأحفادها، ويقال أن لديها بشرة ناعمة جدًا حتى أنها تقول على بشرتها "ناعمة كـ كليوباترا".

4. وفقا لأولئك المقربين لها، فإن الملكة لديها شغف وحب لعلمي الفضاء والفلك، فمشاهدة رحلات رواد الفضاء وتجاربهم تعد المفضلة لها.

5. أرسلت الملكة أول بريد إلكتروني لها من قاعدة عسكرية في عام 1976.

6. وفقا للأمير ويليام، فإن الملكة تضحك كثيرا عنما تشاهد البرنامج البريطاني الكوميدي "علي ج".

7. يتم تقديم وجبة غداء صاحبة الجلالة دائمًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ووجبة الغداء النموذجية هي اللحوم الباردة والسلطة.

8. أولئك الذين كانوا في سيارة واحدة معها يقولون إنها عندما تقود السيارة بسرعة قياسية.

9. لم تكن الملكة تملك رخصة قيادة أو جواز سفر حتى وقت قريب.

10. لم ترتدِ الملكة أبدًا الملابس الجينز.

11. في مايو 2011 ، أصبحت الملكة أول ملك بريطاني يزور جمهورية إيرلندا منذ الاستقلال الإيرلندي.

12. لا تعرف الملكة كيفية تقليم الزهور، فإنها دائمًا ما تعتذر عن أعمال البساتين لأنها تكرهها.

13. قامت الملكة بزيارة 116 دولة في 265 زيارة رسمية ، مما جعلها أكثر الملكات سعادة في تاريخ بريطانيا.

14. للتأكد من أنها لا تشعر بالملل خلال محادثة ، الملكة لديها سلسلة من العلامات السرية جدا لمن معها، إذا قامت بتحويل حقيبة يدها، فإنها تريد الانسحاب،. وعندما تحدق بحدة فهذا يعني أن على أحدهم أن يتدخل لإيقاف الحديث، وإذا ضغطت على خاتمها ، فهذا يعني أن المحادثة بحاجة إلى التسجيل.

15. أرسلت الملكة والأمير فيليب أكثر من 45000 بطاقة عيد الميلاد رسمية وغير رسمية.

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