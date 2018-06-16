النقل النهري: تشديد الرقابة على اللنشات النزهة في العيد.. فيديو

قال الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إن الهيئة تعمل على خدمة كافة العاملين بها، بالإضافة إلى صيانة المجاري الملاحية والحفاظ على جاهزيتها، مضيفا: "الهيئة لها دور حيوي في منظومة النقل النهري المتواجدة في مصر".



وأضاف "محمد" في حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة منوط بها إعطاء التراخيص للوحدات النهرية ولنشات النزهة المتحركة فى نهر النيل، متابعا: "دورنا في المواسم والإجازات والأعياد التأكد من سلامة تراخيص الوحدات النهرية وتوافر عوامل السلامة والأمان بلنشات النزهة".



وتابع قائلا: "هناك اتجاه لزيادة أعداد لنشات تاكسي النيل بسبب إقبال المواطنين الكبير عليها، خاصة في منطقة القاهرة الكبرى التي تشهد كثافات كثيرة ".

