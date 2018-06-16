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محافظات

ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 08:52 م
اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية
أحمد النشوقي ـ محمد الطحاوي
عقد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اجتماعًا لتحديد سعر تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل والمواصلات بعد إقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وخفض عجز الموازنة بحضور العميد محمد عامر مدير إدارة المرور والأستاذ فخري عزام مستشار المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير الإدارة العامة للمواقف ورئيس نقابة السائقين بالشرقية وممثلي الجهات المعنية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكد "سعيد" خلال الاجتماع على ضرورة ألا تزيد التعريفة الجديدة عن 20 % واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتي تم إعلانها على موقع المحافظة الإلكتروني، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين لتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع ابتزاز المواطنين ولضبط المخالفين والغير ملتزمين بتطبيق التعريفة الجديدة .

وطالب المحافظ بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضحًا بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مشددًا على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتسعيرة المقررة وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب ويقوم بابتزاز المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى للالتزام بتسعيرة الركوب الجديدة لعدم حدوث مشاكل في أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب من المواطنين.

وطالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذي وتحمل مسئولياتهم وعدم الاستجابة لابتزازات السائقين والإبلاغ فورًا عن المخالفين.

لمعرفة تعريفة الركوب شاهد المستندات
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالشرقية.. صور

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