السبكي يقطع تذاكر حرب كرموز في سينما بوسط البلد.. صور

حرص المنتج أحمد السبكي، على التواجد وسط جمهور احدى سينمات وسط القاهرة، وذلك أثناء حضورهم لمشاهدة أحدث أفلامه "حرب كرموز"، الذي ينافس على إيرادات موسم عيد الفطر المبارك.



ووقف "السبكي" أمام شباك التذاكر، وقطع التذاكر للجمهور، كنوع من مشاركتهم في الاحتفال بطرح الفيلم، فيما شهد الفيلم إقبالًَا جماهيريًا كبيرًا على دار العرض.



ويتنافس العديد من الأفلام بموسم عيد الفطر المبارك هذا العام، أبرزها "ليلة هنا وسرور" لمحمد امام، "قلب امه" لشيكو، "الابلة طمطم" للنجمة ياسمين عبد العزيز، "حرب كرموز" للنجم أمير كرارة والنجم العالمي سكوت آدكنز، "كارما" للنجم عمرو سعد.



يذكر أن آلاف الأسر المصرية خرجت صباح اليوم السبت، للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك في المتنزهات والحدائق العامة، وسط حالة من الفرحة والسعادة.