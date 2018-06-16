ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

جولة ميدانية لمحافظ الفيوم على مواقف السيارات.. فيديو وصور

السبت 16/يونيو/2018 - 11:19 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم بجولة تفقدية بمواقف الفيوم للاطمئنان علي سير العمل عقب ارتفاع أسعار الوقود تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، رافقه خلالها اللواء علاء يحيي مساعد مدير الأمن والعميد خيري سلامة مدير إدارة المرور والمقدم محمد ثروث رئيس مباحث المرور وياسر حسن مدير إدارة المواقف بالفيوم.

أكد محافظ الفيوم العمل بالقرارات الجديدة وحث المواطنين بالتعامل بالأجرة المقررة بالقرارات الخاصة بشأن ارتفاع أسعار الوقود كما أكد استمرار متابعة الحملات بكافة قرى ومراكز المحافظة لكافة المواقف للتأكد من تطبيق الأجرة المقررة مشددًا أنه لن يتم التهاون مع المتلاعبين بالأجرة المقررة وزيادتها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من السائقين حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين. 

يذكر ان محافظة الفيوم خصصت أرقام تليفونات غرفة العمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة يوميًا، بشأن تلاعب السائقين بتعريفة النقل والمواصلات الجديدة، أو عدم إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة وعدد الركاب أو تقسيم خط السير الواحد إلى عدة مراحل إضافة إلى المخالفات الأخرى، وأرقام غرفة عمليات المحافظة هى: 2168041، 2168042 فاكس، 2168043


جولة ميدانية لمحافظ الفيوم على مواقف السيارات.. فيديو وصور
جولة ميدانية لمحافظ الفيوم على مواقف السيارات.. فيديو وصور
جولة ميدانية لمحافظ الفيوم على مواقف السيارات.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

رئيس بعثة المنتخب: صلاح سيشارك في مباراة روسيا

بعد إصابة الفنان ماهر عصام بنزيف حاد في المخ.. تعرف على ابرز اسبابه واعراضه..ولماذا الرجال أكثر عرضة للإصابة به من النساء

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة كرواتيا ونيجيريا فى كأس العالم

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

تعرف على طرق لتبريد منزلك دون تكييف

ترتيب محمد صلاح بين الأكثر تفاعلا على السوشيال ميديا

عبور أكبر حفار في تاريخ قناة السويس برسوم 820 ألف دولار

مورينيو يعلق على إضاعة ميسي ركلة جزاء أمام ايسلندا

ننشر قوائم تعريفة الركوب الجديدة بالسويس

الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي يتبادلان تهاني عيد الفطر

شاهد.. ميسي صاحب أول ركلة جزاء مهدرة بكأس العالم 2018

تعرف على أرقام مواجهة ميسي ورفاقه مع أصغر دولة بالمونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا ..صور

كارثة..عامود كهرباء قاتل بوسط طريق الحسينية - فاقوس فى الشرقية

فيديو

وزير التموين: رقابة صارمة لضبط الأسواق .. فيديو
وزير التموين: 5 قروش سعر ثابت لرغيف الخبز.. فيديو
عمرو يوسف يكشف تحديات واجهته في طايع.. فيديو
شاهد.. مرتضى منصور يحاور أطفال الزمالك ويستمع إلى الشكاوى
مخرج طايع: لم أشعر بقلق عند اختيار عمرو يوسف ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟