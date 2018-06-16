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أخبار العالم

قرقاش يؤكد دعم بلاده للجهود الأممية في اليمن

السبت 16/يونيو/2018 - 08:54 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
شريف سيد
رحبت الإمارات وقوات التحالف بالجهود التي يقودها المبعوث الأممي لدى اليمن لإقناع الحوثيين في اليمن بإلقاء أسلحتهم والدخول في مباحثات سياسية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "تقدر الإمارات العربية المتحدة و"التحالف" التصميم الدؤوب لمبعوث الأمم المتحدة لإقناع الحوثيين بإلقاء أسلحتهم والدخول في مناقشات سياسية ذات مغزى".

وأضاف: "نحن وجميع اليمنيين نرحب بالانباء الجيدة القادمة من صنعاء، ونشجع جهود المبعوث لتسهيل تسليم آمنة للحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية".

وتابع: "في هذه الأثناء يريد أهالي الحديدة على وجه السرعة أن يتحرروا. سيواصل الائتلاف استعداداته العسكرية والإنسانية لتحقيق هذه النتيجة العاجلة".

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