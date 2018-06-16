الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي يتبادلان التهاني بمناسبة العيد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي.



أعلن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن سمو الشيخ محمد بن زايد تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار.



وأعرب الرئيس السيسى عن خالص امتنانه لولي عهد أبو ظبي، مؤكدا ما يجمع بين الشعبين المصري والإماراتي من علاقات وثيقة وروابط أخوية وتاريخ مشترك، ومتمنيًا دوام التقدم والرخاء للشعب الإماراتي الشقيق.