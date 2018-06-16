ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي يتبادلان التهاني بمناسبة العيد

السبت 16/يونيو/2018 - 08:52 م
الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي
محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي.

أعلن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن سمو الشيخ محمد بن زايد تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس السيسى عن خالص امتنانه لولي عهد أبو ظبي، مؤكدا ما يجمع بين الشعبين المصري والإماراتي من علاقات وثيقة وروابط أخوية وتاريخ مشترك، ومتمنيًا دوام التقدم والرخاء للشعب الإماراتي الشقيق.

ترشيحاتنا

شوبير يكشف حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة روسيا

شاهد.. شبيه ميسي يخطف الأضواء من نجم الأرجنتين الأصلي في روسيا

التعريفة الجديدة للنقل الجماعي في القاهرة بعد زيادة أسعار البنزين

ننشر قوائم تعريفة الركوب الجديدة بالسويس

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في ظهوره الأول

مدرب الأرجنتين: تعادلنا مع أيسلندا لهذا السبب

أول تعليق من مدرب الأرجنتين بعد التعادل مع أيسلندا

مصطفى بكري: الداخلية عينت حراسة لي ولأسرتي

محمد صلاح جاهز للمشاركة أمام روسيا في كأس العالم

تألق محمد الشناوى في مونديال روسيا يلفت نظر الأندية الأوروبية

شاهد .. إسرائيلى يهتف باسم مصر بعد مباراة أوروجواي

شاهد.. مواقع روسية ترصد سخرية كريستيانو رونالدو من ميسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في المونديال.. وفرنسا بالصدارة

شوبير يكشف حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة روسيا

سلاسل الهواء متنفس زهرة بمواسم الأعياد.. فيديو وصور

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في ظهوره الأول

شوط أول سلبي بين الدانمارك وبيرو وركلة جزاء ضائعة..صور

فيديو

النقل النهري: تشديد الرقابة على اللنشات النزهة في العيد.. فيديو
شاهد .. ملخص وهدف مباراة الدنمارك وبيرو
منتخب بيرو يخسر بشرف أمام الدنمارك في المونديال.. فيديو وصور
بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو
شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟