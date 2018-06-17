إنجلترا تطير لـ فولغوغراد وتؤدى مرانا رئيسيا استعدادا لتونس

تغادر اليوم الأحد بعثة المنتخب الإنجليزي مدينة سان بطرسبرج متوجهة إلى مدينة فولغوغراد الروسية استعدادا لمواجهة نظيره منتخب نسور قرطاج فى نهائيات المونديال.



ويشارك المنتخب الإنجليزى بقيادة جاريث ساوثجيت فى المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم برفقة منتخبات تونس وبلجيكا وبنما.



ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الإنجليزى بقياد جاريث ساوثجيت عقب وصوله إلى فولغوغراد الروسية مرانه الرئيسي على ملعب المباراة استعدادا لمواجهة نسور قرطاج غدا الاثنين.