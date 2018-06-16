محافظ الدقهلية يعتمد زيادة تعريفة المواصلات الجديدة

أعتمد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بنسبة 15 % بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية، صباح اليوم.



وترأس محافظ الدقهلية، اجتماعا عقد اليوم بديوان المحافظة، حضره المهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد للمحافظة، العقيد ممدوح الحصى، مدير الإدارة العامة للمرور، المقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، مسئولي إدارة المواقف بالمحافظة، ومسئولي الشئون القانونية بالمحافظة، مديري عموم المواقف على مستوى مراكز المدن، مجدي ابراهيم ابو شريحه، نقيب السائقين، وجرى الاتفاق على ان تكون زيادة الأجرة لتعريفة الركوب بنسبة 15% للأجرة على الخطوط فيما بين مراكز المحافظة وعاصمتها والسرفيس والتاكسي داخل المدينة.



وقال المحافظ، في تصريحات صحفية له، عقب الاجتماع أن زيادة تعريفة الأجرة على جميع خطوط المواصلات لسيارات الميكروباص فيما بين المراكز والعاصمة تستهدف الصالح العام وتم تحديد بداية البنديرة بالنسبة لسيارات التاكسي بقيمة 5 جنيهات ولكل كيلو متر 100 قرش، وسعر المواصلات الداخلية "السرفيس"، 150 قرشًا أجرة موحدة.



وشدد الشعراوي، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والوحدات المحلية والإدارة العامة للمرور والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين ومعاقبة المخالفين بكل الحسم والحزم حرصا على صالح المواطنين.



وكلف محافظ الدقهلية، ادارة المواقف بعمل استيكرات جديدة يتم لصقها على السيارات بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع بنرات والاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة .



وتطرق المحافظ، الى أسعار اسطوانات البوتاجاز ورغيف الخبز مطالبا بتفعيل الرقابة التموينية على مستودعات الأنابيب والمخابز، مؤكدا أنه غير مسموح على الإطلاق بأية مخالفات من أي نوع، والغلق الفوري لأي مستودعات أو مخابز مخالفة وتم الإبلاغ الفوري عن اية ازمات او طوارئ لسرعة التعامل معها.



وأعلن الشعراوي، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى على ارقام (0502314880//0502327792//050231664)، مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الاجهزة التنفيذية وأقسام ومراكز الشرطة.



واكد محافظ الدقهلية، أن هناك اتصالات مستمرة ومتابعة على مدار الساعة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، للاطمئنان على سير العمل التنفيذي في كافة القطاعات على مستوى المحافظة.