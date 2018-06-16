الغرف التجارية: القطاع الخاص يشارك فى خطة تحقيق الاستقرار الاقتصادي

أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، عن انتهاء مدة الشُعُب العامة القطاعية المنبثقة، والبدء في إعادة تشكيلها لفترة جديدة، لوضع رؤية للقطاع الخاص تتلاءم مع الخطة الإستراتيجية للدولة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.



وقال -في بيان اليوم السبت- إن الاتحاد سيعقد اجتماعات مع قطاعات النقل والمنتجين ومؤدي الخدمات بعد عطلة العيد، لبحث مدى إمكانية احتواء الأسعار الحالية لنسب الزيادات التي طرأت على المحروقات،موضحا أن الزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود هى في نطاق الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر في الآونة الأخيرة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.



وأشار الوكيل إلى أن تأثير هذه الإجراءات على المنتجات النهائية لن يكون بالشكل المبالغ فيه الذي أشيع، وسيصاحب ذلك الإعداد لمجموعة من قرارات شبكة الحماية الاجتماعية لتقليل الأثر على الفئات الأكثر احتياجا، مضيفا أن مصر بصدد مرحلة انتقالية، على الجميع تحمل قدرا من أثرها من أجل الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي المستهدف.

