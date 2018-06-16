ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الغرف التجارية: القطاع الخاص يشارك فى خطة تحقيق الاستقرار الاقتصادي

السبت 16/يونيو/2018 - 08:51 م
الوكيل
الوكيل
ولاء عبد الكريم
أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، عن انتهاء مدة الشُعُب العامة القطاعية المنبثقة، والبدء في إعادة تشكيلها لفترة جديدة، لوضع رؤية للقطاع الخاص تتلاءم مع الخطة الإستراتيجية للدولة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.

وقال -في بيان اليوم السبت- إن الاتحاد سيعقد اجتماعات مع قطاعات النقل والمنتجين ومؤدي الخدمات بعد عطلة العيد، لبحث مدى إمكانية احتواء الأسعار الحالية لنسب الزيادات التي طرأت على المحروقات،موضحا أن الزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود هى في نطاق الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر في الآونة الأخيرة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.

وأشار الوكيل إلى أن تأثير هذه الإجراءات على المنتجات النهائية لن يكون بالشكل المبالغ فيه الذي أشيع، وسيصاحب ذلك الإعداد لمجموعة من قرارات شبكة الحماية الاجتماعية لتقليل الأثر على الفئات الأكثر احتياجا، مضيفا أن مصر بصدد مرحلة انتقالية، على الجميع تحمل قدرا من أثرها من أجل الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي المستهدف.

موضوعات متعلقة

خلال اجتماع مع وزير التموين: التجار والمنتجون يتعهدون بتثبيت أسعار السلع الغذائية

أحمد الوكيل: الإجراءات النقدية والمالية تجني ثمارها من الاستقرار الاقتصادي ..فيديو و صور

الوكيل: الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر أصبح حقيقة وليس حلما..فيديو

ترشيحاتنا

ليونيل ميسي يهدر ركلة جزاء أمام آيسلندا بغرابة .. فيديو

شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس

بث مباشر لمباراة الأرجنتين وآيسلندا في مونديال روسيا

رئيس بعثة المنتخب: صلاح سيشارك في مباراة روسيا

ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالبحيرة

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تحريك أسعار البنزين والكهرباء

تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقاهرة والجيزة.. مستند

3 جنيهات تعريفة الركوب لـ80% من أتوبيسات الهيئة

شاهد ..تقاليع غريبة فى مدرجات لقاء الدانمارك وبيرو بالمونديال

عبور أكبر حفار في تاريخ قناة السويس برسوم 820 ألف دولار

مدرجات الأرجنتين وأيسلندا غاضبة من حكم المباراة

شاهد.. ميسي صاحب أول ركلة جزاء مهدرة بكأس العالم 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في المونديال.. وفرنسا بالصدارة

شوبير يكشف حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة روسيا

سلاسل الهواء متنفس زهرة بمواسم الأعياد.. فيديو وصور

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في ظهوره الأول

شوط أول سلبي بين الدانمارك وبيرو وركلة جزاء ضائعة..صور

فيديو

النقل النهري: تشديد الرقابة على اللنشات النزهة في العيد.. فيديو
شاهد .. ملخص وهدف مباراة الدنمارك وبيرو
منتخب بيرو يخسر بشرف أمام الدنمارك في المونديال.. فيديو وصور
بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو
شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟