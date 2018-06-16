الرئيس السيسي يقدم التهنئة لأمير الكويت بمناسبة العيد

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بالشبخ صباح الأحمد الجابر الصباح أَمير دولة الكويت.



وأعلن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بخالص التهنئة لأمير دولة الكويت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار.



وأعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن خالص تقديره للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.