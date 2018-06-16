ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس السيسي يهنئ العاهل السعودي بمناسبة عيد الفطر

السبت 16/يونيو/2018 - 08:55 م
الرئيس السيسي والعاهل
الرئيس السيسي والعاهل السعودي
شريف سيد
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.

وأعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس السيسي على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وكان الرئيس السيسي قد اجرى اتصالا هاتفيا بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد هنأه خلاله بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ترشيحاتنا

شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس

المالية: وفورات ترشيد دعم الطاقة سيتم توجيهها لزيادة الأجور

بعد زيادة الأسعار.. ضبط محطة وقود لتجميع البنزين في شبرا

بعد حصول الشناوي على رجل المباراة.. كل ما تريد معرفته عن اللقب

شاهد .. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير من روسيا

عبور أكبر حفار في تاريخ قناة السويس برسوم 820 ألف دولار

شاهد.. ميسي صاحب أول ركلة جزاء مهدرة بكأس العالم 2018

بث مباشر لمباراة الأرجنتين وآيسلندا في مونديال روسيا

هدوء في مواقف الميكروباصات والتزام السائقين بالتعريفة

شاهد.. مواقع روسية ترصد سخرية كريستيانو رونالدو من ميسي

شاهد.. شبيه ميسي يخطف الأضواء من نجم الأرجنتين الأصلي في روسيا

شاهد .. اللقطات الأولى لحادث الدهس في العاصمة الروسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في المونديال.. وفرنسا بالصدارة

شوبير يكشف حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة روسيا

سلاسل الهواء متنفس زهرة بمواسم الأعياد.. فيديو وصور

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في ظهوره الأول

شوط أول سلبي بين الدانمارك وبيرو وركلة جزاء ضائعة..صور

فيديو

النقل النهري: تشديد الرقابة على اللنشات النزهة في العيد.. فيديو
شاهد .. ملخص وهدف مباراة الدنمارك وبيرو
منتخب بيرو يخسر بشرف أمام الدنمارك في المونديال.. فيديو وصور
بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو
شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟