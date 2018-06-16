الرئيس السيسي يهنئ العاهل السعودي بمناسبة عيد الفطر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.



وأعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس السيسي على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.



وكان الرئيس السيسي قد اجرى اتصالا هاتفيا بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد هنأه خلاله بمناسبة عيد الفطر المبارك.