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أخبار العالم

مواطنون يصفون أردوغان بأنه تسونامي وغير متسامح

السبت 16/يونيو/2018 - 09:07 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أحمد محرم
قالت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية إنه بالرغم من جهر بعض المواطنين الأتراك بنيتهم التصويت ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها الشهر الحالي، فانه لا يتوقع كثيرون خسارة أردوغان في الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة أن الكثير من رافضي التصويت لصالح أردوغان ذكروا أن الأسباب وراء رفضهم هي قمعه للحقوق المدنية وسياسته الخارجية العدوانية وإنهاكه للاقتصاد.

ونقلت الصحيفة عن شاب تركي عاطل يُدعى عمر يلماظ قوله "لا يمكنك إيقاف التسونامي ولا يمكنك إيقاف أردوغان بعدما احتكر لنفسه سلطات واسعة للغاية. إنه يدمر البلاد مثل التسونامي ولن يترك السلطة حتى لو خسر الانتخابات. سيفعل أي شيء وكل شيء ليفوز".

وقالت موظفة في السادسة والخمسين من عمرها تُدعى نيلجون يلماظ إن "حرية التعبير في الحضيض. إذا وجهت انتقادات فإنك تتعرض للطرد من عملك والذهاب إلى السجن. الحرية الوحيدة المسموح بها هي حرية الثناء على أردوغان".

وبحسب الصحيفة، دعا أردوغان إلى انتخابات رئاسية مبكرة عن موعدها بعام ونصف، زاعمًا أن البلاد بحاجة إلى رئيس تنفيذي بصلاحيات واسعة، وقد نجح عبر استفتاء العام الماضي في تحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسي بدلًا من البرلماني، وأضاف إلى صلاحياته الرئاسية سلطة إصدار مراسيم بقوانين وتعيين القضاة قبل إجراء الاستفتاء.

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