عيدية أنجلينا جولي لأهل الموصل.. زيارة و2 مليون دولار.. فيديو

زارت الممثلة الاميركية الشهيرة أنجلينا جولي، مدينة الموصل في العراق، اليوم السبت، لتسلط الضوء على المدينة التي راح الآلاف من الضحايا فيها بسبب النزاعات الدموية في العراق، وأدت إلى تشريد ملايين الأبرياء.



والتقت سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، بأسر الضحايا والمتضررين من الحروب في الجانب الأيمن من مدينة الموصل لمساعدتهم والاستماع إلى شكاواهم، ورفضت صاحبة المواقف الإنسانية ملاحقة الكاميرات لها أو السفر بصحبة حارس شخصي، وفقًا لـ"daily mail".



وأوضحت مصادر مقربة منها، أن أنجلينا تبرعت بمليوني دولار من مالها الشخصي لإعادة إعمار المدينة، ولكنها لم تفصح بذلك خلال زيارتها.



ويذكر أن الخسائر التي لحقت بالمدينة بسبب إطلاق النيران والقصف، لم يتم تقديرها حتى الآن لضخامتها، خاصة وأنه تدمير البنية التحتية للمدينة بسبب داعش، ومازال أكثر من 70% في المدينة متدمرا تمامًا.



