اليوم.. منتخب تونس يؤدي مرانه الرئيسي استعدادا للقاء إنجلترا

يجري اليوم الأحد منتخب تونس بقيادة مدربه الوطني نبيل معلول مرانه الرئيسي استعدادا لملاقاة منتخب نظيره منتخب انجلترا غدا الاثنين فى مستهل مشواره بنهائيات مونديال روسيا.



ويشارك منتخب نسور قرطاج فى إطار المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا التي ضمت أيضا منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.



يذكر أن اليوم السبت شهد وصول بعثة منتخب تونس إلى مدينة فولغوغراد الروسية لمواجهة انجلترا في نهائيات مونديال روسيا، فى إطار منافسات المجموعة السابعة.



