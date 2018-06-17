ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

اليوم.. منتخب تونس يؤدي مرانه الرئيسي استعدادا للقاء إنجلترا

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:28 ص
منتخب تونس
منتخب تونس
يسري غازي
يجري اليوم الأحد منتخب تونس بقيادة مدربه الوطني نبيل معلول مرانه الرئيسي استعدادا لملاقاة منتخب نظيره منتخب انجلترا غدا الاثنين فى مستهل مشواره بنهائيات مونديال روسيا.

ويشارك منتخب نسور قرطاج فى إطار المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا التي ضمت أيضا منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.

يذكر أن اليوم السبت شهد وصول بعثة منتخب تونس إلى مدينة فولغوغراد الروسية لمواجهة انجلترا في نهائيات مونديال روسيا، فى إطار منافسات المجموعة السابعة.

ترشيحاتنا

طاقة البرلمان: ضعف مخصصات البيئة تعجزها عن تحقيق أهدافها

اليوم.. منتخب تونس يؤدي مرانه الرئيسي استعدادا للقاء إنجلترا

خالد الغندور يكشف عن تلقيه عرضا جديدا بعد رحيله من "إل تي سي"

وصفة سريعة لحرق الدهون والحصول على الرشاقة

البرلمان يناقش سياسات الحكومة للاستفادة من المصريين بالخارج

فاجئى أولادك ببيتزا بطريقة مبتكرة للشيف إلهام فتحى

ضاحي خلفان: لا حوثي بعد اليوم

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

جوجل يحتفل بعيد ميلاد محمد ايسياخم M’hamed Issiakhem الـ90

أنغام تظهر في أول حفل غنائي لها بالسعودية

غوقة: محاولات احتلال "الهلال النفطي" تستهدف فك الحصار عن درنة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا ..صور

فيديو

كرستيانو رونالدو يسبب صدمة للأطفال.. شاهد
خبير يوضح أسباب الأزمات الغذائية في دول الساحل الأفريقي..فيديو
غوقة: محاولات احتلال "الهلال النفطي" تستهدف فك الحصار عن درنة .. فيديو
وزير التموين: رقابة صارمة لضبط الأسواق .. فيديو
وزير التموين: 5 قروش سعر ثابت لرغيف الخبز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟