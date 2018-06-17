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فن

محاولات أبطال كارما للصمود في موسم عيد الفطر

الأحد 17/يونيو/2018 - 05:09 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يسعى جميع الأبطال المشاركين في بطولة فيلم كارما للمخرج خالد يوسف للترويج له بكل الطرق من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مجيئه في ذيل القائمة الخاصة بالإيرادات حيث لم تتجاوز إيراداته النصف مليون جنيه وهو رقم صادم وغير متوقع خاصةً وأن الفيلم يضم نخبة كبيرة من النجوم إضافة إلى أنه يمثل عودة لخالد يوسف بعد غياب سنوات عن السينما.

يشارك في بطولة فيلم كارما عمرو سعد وغادة عبد الرازق وزينة وخالد الصاوي ووفاء عامر.

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