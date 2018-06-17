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فن

صدمة ياسمين عبد العزيز في الأبلة طم طم

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:29 ص
صدى البلد
نورا نبيل
تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالة من الصدمة بسبب الإيرادات الضعيفة وغير المتوقعة التي حققها فيلمها الجديد الأبلة طم طم حيث لم تتجاوز 700 ألف وهو رقم ضعيف مقارنة بالأفلام الأخرى التي تعرض بنفس الموسم والتي تخطت الملايين في أقل من 48 ساعة.


وقد فضل الجمهور هذا العام أفلاماً أخرى واستبعد فيلم الأبلة طم طم، ومن أبرز هذه الأعمال حرب كرموز وليلة هنا وسرور وأيضًا فيلم قلب أمه.

ويبدو أن فيلم الأبلة طم طم لن ينجح في الصمود أمام هذه الأفلام خاصة مع إشادة الجمهور بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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