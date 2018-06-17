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أخبار البلد

حدث فى مثل هذا اليوم 17 يونيو

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:58 ص
صدى البلد
محمود نوفل
حدث فى مثل هذا اليوم الموافق 17 يونيو..

656 - اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته.

1579 - البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانة على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.

1795 - القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريًا للمحافظة على المصالح الفرنسية.

1800 - الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.

1940
- المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للإنسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسه المارشال فيليب بيتان.

- دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي.

1944 - استقلال آيسلندا عن الدنمارك.

1953 - اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية.

1967 - الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.

1972 - إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت.

1985 - أنطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.

1986 - أربعة إنفجارات في الكويت بعدد من المنشئات النفطية بمنطقة الأحمدي سببت حرائق كبيرة في ميناء الأحمدي وحقول المقوع دون وقوع إصابات، وقد تبنت «منظمة الثوريون العرب» مسؤولية هذه الإنفجارات.

1994
- انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة.

- إلقاء القبض على لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل أو جاي سيمبسون لتورطه في مقتل زوجته وصديقها.

2015

- مقتل 9 أشخاص من ضمنهم عضو مجلس الولاية كليمنتا بينكني في حادث إطلاق نار في تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية.
- تفجيرات انتحارية تستهدف مراكز ومساجد للحوثيين في صنعاء.

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