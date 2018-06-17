حدث فى مثل هذا اليوم 17 يونيو

حدث فى مثل هذا اليوم الموافق 17 يونيو..



656 - اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته.



1579 - البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانة على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.



1795 - القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريًا للمحافظة على المصالح الفرنسية.



1800 - الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.



1940

- المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للإنسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسه المارشال فيليب بيتان.



- دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي.



1944 - استقلال آيسلندا عن الدنمارك.



1953 - اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية.



1967 - الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.



1972 - إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت.



1985 - أنطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.



1986 - أربعة إنفجارات في الكويت بعدد من المنشئات النفطية بمنطقة الأحمدي سببت حرائق كبيرة في ميناء الأحمدي وحقول المقوع دون وقوع إصابات، وقد تبنت «منظمة الثوريون العرب» مسؤولية هذه الإنفجارات.



1994

- انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة.



- إلقاء القبض على لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل أو جاي سيمبسون لتورطه في مقتل زوجته وصديقها.



2015



- مقتل 9 أشخاص من ضمنهم عضو مجلس الولاية كليمنتا بينكني في حادث إطلاق نار في تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية.

- تفجيرات انتحارية تستهدف مراكز ومساجد للحوثيين في صنعاء.