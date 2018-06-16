محافظة بورسعيد: لا زيادة في أسعار سيارات النقل العام

اكد المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، إن تعريفة أتوبيسات النقل العام لن يتم الاقتراب منها حاليا، مشيرا إلى أن الزيادة ستكون في سيارات السرفيس والأقاليم.



وأوضح "ابو زهرة" أنه تم الإعلان عن الزيادة بشكل رسمي، وتوزيع منشور بها على كل المواقف.



وقال ابوزهره أن أجهزة المحافظة تقوم منذ اللحظة الاولى من اعلان ارتفاع اسعار المواد البترولية بمتابعة مستمرة للاسواق تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات رئاسة الوزراء.



وشدد ابوزهرة انه تم توجيه فرق من التموين والمتابعة والتفتيش بالمحافظة لمراقبة اى زيادة مفتعلة او اى استغلال للموقف.