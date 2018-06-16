محافظ كفر الشيخ يطمئن على تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة.. صور

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة مدى انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، عقب اعتماد التعريفة الجديدة المقررة بعد تحريك أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي.



رافق المحافظ خلال جولته محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء عادل كامل، مدير عام الإدارة العامة للمواقف، والعقيد باسم حسين، وكيل الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، والمقدم صلاح الذكير، رئيس مباحث المرور.



وطالب محافظ كفرالشيخ المواطنين، بالإبلاغ عن أي سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة، وذلك بالابلاغ بأرقام المركبات المخالفة ومكان المخالفة، واسم المخالف إن امكن ذلك، والتأكد من وضع الاستيكر المدون عليه تعريفة نقل الركاب الجديدة، وسيتم التعامل فورًا مع تلك المخالفات من خلال رجال المرور والخدمات السرية المنتشرة فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية، والقروية بدائرة محافظة كفر الشيخ.