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أخبار البلد

المهندسين: زيادة أسعار المحروقات شر لابد منه لإتمام الإصلاحات

السبت 16/يونيو/2018 - 10:20 م
طارق الملا وزير الثروة
طارق الملا وزير الثروة المعدنية والبترول
الديب ابوعلى
قال الدكتور مصطفي طنطاوي، رئيس شعبة التعدين والبترول بنقابة المهندسين، إن الدعم المقدم من قبل الدولة على المحروقات يمثل عبئًا على موازنة الدولة، مؤكدًا أن الزيادة الجديدة على أسعار المنتجات البترولية شر لابد منه لأن طريق الإصلاح الاقتصادي والخروج من النفق المظلم ليس مفروشًا بالورود على حد قوله، قائلًا: "علينا أن نتحمل".

وأضاف "طنطاوي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، شروط الإصلاح الاقتصادي وجذب المستثمرين للعمل في مصر من مختلف بلدان العالم تبدو قاسية للبعض لكن لا فرار منها عاجلاً أو آجلاً، متابعاً الإصلاح تأخر طويلاً وإن كنت مع الزيادة التدريجية في الأسعار بنسبة 5% أو 10% وليس بنسبة 30% مرة واحدة.

وطالب رئيس شعبة التعدين والبترول، المتضررين من رفع الدعم علي المحروقات والإصلاح الاقتصادي بالبحث عن طرق بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية، مؤكدًا أنها نظيفة وغير مُكلفة ومُنتشرة بنسبة كبيرة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت.

وأصبحت أسعار المنتجات البترولية بعد الزيادة كالتالي..
- البوتاجاز
المنزلى 50 جنيها للأسطوانة 
التجارى 100 جنيه للأسطوانة 

- البنزين 
بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر
بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر
بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين
5.50 جنيه للتر

- السولار
5.50 جنيه للتر 

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.

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