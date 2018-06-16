الأجهزة الأمنية بالمحافظات: إزالة 91 تعديا على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن جهودها فى، تنفيذ قرارات الإزالة، المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى، دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.



فواصلت الأجهزة الأمنية، بمعاونة الأجهزة الإدارية، بمختلف المحافظات، تفعيل تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة، على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.



وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (قنا، المنوفية القليوبية، كفرالشيخ، البحيرة، الشرقية)، بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.



فقد أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن قنا: تنفيذ إزالة (38) حالة تعد متنوعة.

مديرية أمن المنوفية: تنفيذ إزالة (32) حالة تعد متنوعة.

مديرية أمن القليوبية: تنفيذ إزالة (18) حالة تعد متنوعة.

مديرية أمن كفرالشيخ: تنفيذ إزالة (17) حالة تعد متنوعة.

مديرية أمن البحيرة: تنفيذ إزالة (13) حالة تعد على منافع الرى والصرف.

مديرية أمن الشرقية: تنفيذ إزالة (11) حالة تعد على منافع الرى والصرف.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.



