ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الأجهزة الأمنية بالمحافظات: إزالة 91 تعديا على أملاك الدولة

السبت 16/يونيو/2018 - 11:17 م
عمليات ازالة
عمليات ازالة
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن جهودها فى، تنفيذ قرارات الإزالة، المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى، دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

فواصلت الأجهزة الأمنية، بمعاونة الأجهزة الإدارية، بمختلف المحافظات، تفعيل تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة، على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (قنا، المنوفية القليوبية، كفرالشيخ، البحيرة، الشرقية)، بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.

فقد أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن قنا: تنفيذ إزالة (38) حالة تعد متنوعة.
مديرية أمن المنوفية: تنفيذ إزالة (32) حالة تعد متنوعة.
مديرية أمن القليوبية: تنفيذ إزالة (18) حالة تعد متنوعة.
مديرية أمن كفرالشيخ: تنفيذ إزالة (17) حالة تعد متنوعة.
مديرية أمن البحيرة: تنفيذ إزالة (13) حالة تعد على منافع الرى والصرف.
مديرية أمن الشرقية: تنفيذ إزالة (11) حالة تعد على منافع الرى والصرف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.

ترشيحاتنا

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة كرواتيا ونيجيريا فى كأس العالم

الكشف عن سبب ارتداء مارادونا ساعتي يد خلال مباراة الأرجنتين

تعرف على أرقام مواجهة ميسي ورفاقه مع أصغر دولة بالمونديال

أومتيتي يسخر من نفسه بعد الخطأ الفادح أمام استراليا ..صورة

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في ظهوره الأول

مدرب أيسلندا يتوقع مصير الأرجنتين في المونديال

ملصقات على سيارات السيرفيس بالأجرة الجديدة وخطوط ساخنة للشكاوى

شاهد .. هيكتور كوبر يظهر فى الإسماعيلية قبل لقاء روسيا

الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي يتبادلان تهاني عيد الفطر

الاستغناء عن الأجهزة الفنية في الأسيوطي

أول تعليق من مدرب الأرجنتين بعد التعادل مع أيسلندا

تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقاهرة والجيزة.. مستند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

مودريتش يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في شباك نيجيريا ..صور

كارثة..عامود كهرباء قاتل بوسط طريق الحسينية - فاقوس فى الشرقية

فيديو

وزير التموين: رقابة صارمة لضبط الأسواق .. فيديو
وزير التموين: 5 قروش سعر ثابت لرغيف الخبز.. فيديو
عمرو يوسف يكشف تحديات واجهته في طايع.. فيديو
شاهد.. مرتضى منصور يحاور أطفال الزمالك ويستمع إلى الشكاوى
مخرج طايع: لم أشعر بقلق عند اختيار عمرو يوسف ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟