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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتوعد السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة

السبت 16/يونيو/2018 - 10:03 م
اللواء السيد نصر،
اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
توعد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة الجديدة بعقوبات رادعة لمنع استغلال المواطنين، مشيرًا إلى توقيع عقوبات على السيارات التى تقوم بزيادة أجرة الركوب عن التعريفة التي تم إقرارها، وأنه في حال تحصيل تعريفة أزيد من التعريفة الرسمية المقررة سيتم تغريم السيارة مبلغ 500 جنيه، ويصل إلى 1000 جنيه، غرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

وقال المحافظ، خلال بيان إعلامي، اليوم، إن في حالة عدم كتابة التعريفة على السيارة أو طمسها أو عدم تعليق "البادج" المخصص لتعريفة الأجرة من إدارة المواقف، يتم تغريم السيارة بغرامة قدرها 100 جنيه، غرامة فورية، أو حجز السيارة بحجز الإيواء لمدة 72 ساعة، وتصل للوقف حال تكرار المخالفة.

وكان، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد، اليوم السبت، التعريفة الجديدة، لجميع خطوط مواقف السيارات بالمحافظة، التي تراوحت الزيادة بها من 15% إلى 20%، طبقا للتعريفة الجديدة على مستوى الجمهورية، وأنه روعي حالة الطرق والمسافات التي تقطعها السيارة عند وضع تعريفة نقل الركاب.

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