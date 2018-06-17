تعرف على 11 كلمة حرص عليها الرسول في دعائه

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد دعاء كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو به دائمًا.



وأضاف «المجمع» عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه كَانَ أكثر دعوة يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». صحيح مسلم.



‏وجدير بالذكر أنه لما كان هذا الدعاء المبارك الجامع لكل معاني الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، كان أكثر أدعيته كما أخبر بذلك أنس -رضي الله عنه- أنه قال: كان أكثر دعاء النبي.



‏واقتدى بذلك أنس -رضي الله عنه-، فكان لا يدعه في أي دعاء يدعو به، وقد طلب منه بعض أصحابه أن يدعو لهم، فدعا لهم بهذه الدعوة المباركة، ثم قال: «إذا آتاكم اللَّه ذلك فقد آتاكم الخير كله».