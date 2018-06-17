تعرف على 11 كلمة حرص عليها الرسول في دعائه
الأحد 17/يونيو/2018 - 05:07 ص
الدعاء
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد دعاء كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو به دائمًا.
وأضاف «المجمع» عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه كَانَ أكثر دعوة يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». صحيح مسلم.
وجدير بالذكر أنه لما كان هذا الدعاء المبارك الجامع لكل معاني الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، كان أكثر أدعيته كما أخبر بذلك أنس -رضي الله عنه- أنه قال: كان أكثر دعاء النبي.
واقتدى بذلك أنس -رضي الله عنه-، فكان لا يدعه في أي دعاء يدعو به، وقد طلب منه بعض أصحابه أن يدعو لهم، فدعا لهم بهذه الدعوة المباركة، ثم قال: «إذا آتاكم اللَّه ذلك فقد آتاكم الخير كله».