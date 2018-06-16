وزير الإعلام اليمني يكشف آخر تطورات تحرير الحديدة

أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن قوات التحالف العربي اقتربت من السيطرة الكاملة على مدينة الحديدة اليمنية، معتبرًا هذا الأمر بالمؤشر على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح.





وقال الإرياني في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "تحرير الجيش الوطني والمقاومة بدعم واسناد من تحالف دعم الشرعية لمطار الحديدة الدولي هو مؤشر على التحرير الوشيك لمدينة الحديدة وميناءها في الطريق نحو تحرير كافة المحافظات اليمنية واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وهو ما ينسجم تماما مع القرارات الدولية وفِي مقدمتها القرار 2216".





وأضاف: "القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦ رفضت الميليشيات الحوثية الالتزام به، كما رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار، ولذلك تحرير الحديدة سيمثل دافعًا إيجابيًا ربما يجبر الميليشيات على العودة المسار السياسي وإنهاء مظاهر الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن وفقا المرجعيات الثلاث".





وتابع: "حرير الحديدة سينعكس بشكل كبير على المجال الإنساني والإغاثي من خلال عودة الحياة للمدينة والشروع في إعادة الإعمار وإيصال المساعدات وصرف رواتب الموظفين".



