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أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني يكشف آخر تطورات تحرير الحديدة

السبت 16/يونيو/2018 - 10:07 م
وزير الاعلام اليمني
وزير الاعلام اليمني
شريف سيد
أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن قوات التحالف العربي اقتربت من السيطرة الكاملة على مدينة الحديدة اليمنية، معتبرًا هذا الأمر بالمؤشر على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح. 

وقال الإرياني في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "تحرير الجيش الوطني والمقاومة بدعم واسناد من تحالف دعم الشرعية لمطار الحديدة الدولي هو مؤشر على التحرير الوشيك لمدينة الحديدة وميناءها في الطريق نحو تحرير كافة المحافظات اليمنية واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وهو ما ينسجم تماما مع القرارات الدولية وفِي مقدمتها القرار 2216". 

وأضاف: "القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦ رفضت الميليشيات الحوثية الالتزام به، كما رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار، ولذلك تحرير الحديدة سيمثل دافعًا إيجابيًا ربما يجبر الميليشيات على العودة المسار السياسي وإنهاء مظاهر الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن وفقا المرجعيات الثلاث". 

وتابع: "حرير الحديدة سينعكس بشكل كبير على المجال الإنساني والإغاثي من خلال عودة الحياة للمدينة والشروع في إعادة الإعمار وإيصال المساعدات وصرف رواتب الموظفين". 

واختتم الحديث بقوله: "أثمن الدعم والمساندة الاخوية لدول تحالف دعم الشرعية وفِي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لما يقدموه من دعم للشعب اليمني في مختلف المجالات، وايضًا الشكر لجمهورية السودان وكل دول التحالف، والتاريخ سيكتب هذا التلاحم الاخوي لإنقاذ اليمن في سجله الخالد".

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