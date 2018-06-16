شاهد .. هيكتور كوبر يظهر فى الإسماعيلية قبل لقاء روسيا

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" صورة لأحد الأشخاص فى محافظة الإسماعيلية يشبه الى حد كبير الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى.



ويستعد منتخب الفراعنة الكبار لمواجهة منتخب روسيا يوم الثلاثاء القادم فى إطار الجولة الثانية بنهائيات المونديال بالمجموعة الأولى التى ضمت منتخبات أوروجواي والسعودية وروسيا.



يذكر أن منتخب أوروجواي حقق فوزا بصعوبة على منتخب مصر الوطنى بهدف دون رد فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.