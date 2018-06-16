اتحاد الصناعات يقرر صرف علاوة اجتماعية

أصدر المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية قرارًا بصرف علاوة إجتماعية إستثنائية لجميع العاملين بالإتحاد وذلك في مبادرة منه لدعمهم في مجابهة الزيادات التي أقرتها الحكومة في شأن أسعار الكهرباء والمحروقات.



كما ناشد السويدي الغرف الصناعية بتبني المبادرة وتشجيع أعضائها من الشركات والمؤسسات على إتخاذ خطوات مماثلة مع مراعاة الظروف الإقتصادية لكل منشأة، على يتم مخاطبة الحكومة في شأن إعفاء تلك الزيادة من الضرائب لتحقيق الهدف منها.



وشدد على أهمية التكاتف من أجل مساندة الدولة في هذه المرحلة ومن أجل إستكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادي الذي بدأتها الدولة مشيرًا إلى مجهودات الحكومة المتزامنة في إتخاذ التدابير في توسيع شبكة الحماية الإجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي والمعاشات وغيرها.



وأكد السويدي على جدية القطاع الصناعي في تحمل كافة مسئولياته للإسهام في دفع عجلة الإنتاج وخلق مناخ من الإستقرار الإجتماعي.