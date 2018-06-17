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ديني

لجنة الفتوى توضح أفضل صيغة للاستغفار

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:55 ص
الاستغفار
الاستغفار
محمد صبري عبد الرحيم
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن السلف الصالح، إن الاستغفار بكلمة «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» ينبغي أن يتبعها أربع كلمات أخرى.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك،» أن هناك أربع كلمات تلحق بدعاء «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»، وبها يتم الاستغفار، وهي: « فَاغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ»، مشيرًا إلى أنها وردت عن الصحابي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

واستشهد بما روي أنه سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- رَجُلا يَقُولُ: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ أَتْبِعْهَا أُخْتَهَا فَاغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ».

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