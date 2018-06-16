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عمرو يوسف يكشف سر انجذابه لتأدية دور طايع .. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 10:15 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
هاني حسين
وجه الفنان عمرو يوسف، التحية إلى المخرج عمرو سلامة، ومحمد دياب، اللذان رشحاه لتأدية دور في مسلسل «طايع» الذي عرض خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف " سلامة " في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا:" مكنتش متخيل انهم اختاروني أنا .. لأن أي مسلسل صعيدي بيختاروا حد يكون ملامحه صعيدية أكثر مني بكثير".

وتابع قائلا:" لما قرأت الورق عجبني جدا ..وكلمت رامي إمام «منتج العمل» قولتله أنا في أيدي معالجة متتسابش بس مكلفة جدا .. وعندما رأوا ورق العمل وافقوا عليه على الفور .. وكنت على ثقة بقدرتهم على تنفيذ تلك الفكرة بشكل محترم".

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